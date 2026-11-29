گروه استان‌ها ـ کردستان ـ نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر جایگاه راهبردی زنان در تربیت خانواده و پیشرفت جامعه، گفت: بانوان با تکیه بر ایمان، آگاهی، معنویت و نقش‌آفرینی اجتماعی، سهمی اساسی در تحقق حیات طیبه و تعالی جامعه دارند و باید از ظرفیت زنان توانمند استان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی به‌درستی استفاده شود.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، در آستانه سالروز میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت مقام زن و مادر، جمعی از اعضای کارگروه زن و خانواده استان کردستان با حجت‌الاسلام‌والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی»، نماینده ولی‌فقیه در استان، دیدار و درباره مسائل، ظرفیت‌ها و اولویت‌های حوزه زنان و خانواده گفت‌وگو کردند.

حجت‌الاسلام پورذهبی در این دیدار ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و قدردانی از فعالیت‌های مجموعه‌های فعال در حوزه زن و خانواده و بسیج جامعه زنان، با اشاره به آیه ۹۷ سوره مبارکه نحل اظهار کرد: خداوند متعال دستیابی به حیات طیبه را در گرو ایمان و عمل صالح قرار داده و در این مسیر میان زن و مرد تفاوتی قائل نشده است؛ بنابراین بانوان در تحقق حیات طیبه، تربیت نسل و تعالی جامعه نقشی بنیادین دارند.

وی با اشاره به الگوهای قرآنی همچون حضرت مریم(س) و حضرت آسیه(س) افزود: این بانوان بزرگوار نمونه‌هایی برجسته از ایمان، اراده، انتخاب آگاهانه و ایستادگی در مسیر حق هستند و نشان می‌دهند که انسان حتی در شرایط دشوار محیطی نیز می‌تواند مسیر رشد و کمال را انتخاب کند.

معنویت باید در رفتار و سبک زندگی خانواده‌ها متجلی شود

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر ضرورت تقویت معنویت در خانواده و جامعه تصریح کرد: معنویت تنها به عبادت و انجام مناسک محدود نمی‌شود، بلکه پاکدامنی، صداقت، تعهد درونی، شکرگزاری و استفاده درست از نعمت‌های الهی نیز از جلوه‌های آن است.

پورذهبی خاطرنشان کرد: ارزش‌های معنوی زمانی در جامعه نهادینه می‌شوند که پیش از گفتار، در رفتار و عملکرد افراد نمود پیدا کنند و خانواده‌ها در این زمینه نقش محوری دارند.

بانوان برای دفاع از باورهای خود به دانش و آگاهی مجهز شوند

وی ارتقای سطح دانش دینی، علمی و معرفتی بانوان را از ضرورت‌های مهم جامعه دانست و گفت: زنان باید با مطالعه و افزایش آگاهی، توانایی تبیین و دفاع منطقی و مستدل از باورهای دینی، ارزش‌های اخلاقی و آرمان‌های انقلاب اسلامی را داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان افزود: اهمیت تحصیل و کسب دانش بانوان صرفاً در اشتغال و فعالیت اقتصادی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه مادران آگاه و تحصیل‌کرده می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در تربیت نسل آینده و ارتقای فرهنگی خانواده و جامعه ایفا کنند.

خانواده‌ها در برابر آسیب‌های فضای مجازی مسئولیت بیشتری دارند

پورذهبی با اشاره به گسترش فناوری‌های ارتباطی و آسیب‌های احتمالی فضای مجازی، بر ضرورت افزایش آگاهی خانواده‌ها نسبت به تحولات دنیای دیجیتال تأکید کرد.

وی شناخت دغدغه‌ها، نیازها و فعالیت‌های فرزندان در فضای مجازی را ضروری دانست و افزود: خانواده‌ها باید با شناخت دقیق شرایط نسل جدید، زمینه‌های مناسب تربیتی را فراهم کنند و در برابر آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی این فضا مسئولانه‌تر عمل کنند.

استفاده از ظرفیت بانوان اهل‌سنت و زنان روستایی ضروری است

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر ضرورت حضور مؤثر زنان در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اداری، خواستار شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت بانوان توانمند، متعهد و فعال استان در برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های اجرایی شد.

وی همچنین بر بهره‌گیری از توانمندی بانوان اهل‌سنت، مشارکت مدیران و فعالان حوزه‌های علمیه خواهران و توجه ویژه به مسائل و نیازهای زنان ساکن مناطق روستایی تأکید کرد و این ظرفیت‌ها را بخشی مهم از توان اجتماعی استان دانست.

جوانی جمعیت با نگاه فرهنگی و معنوی دنبال شود

پورذهبی در ادامه با اشاره به اهمیت مسئله جوانی جمعیت اظهار کرد: در کنار مشوق‌ها و حمایت‌های اقتصادی، باید ابعاد فرهنگی، معرفتی و معنوی ازدواج و فرزندآوری نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه ترویج فرهنگ خانواده و تقویت نگرش صحیح نسبت به ازدواج و فرزندآوری نیازمند برنامه‌ریزی همه‌جانبه است.

وی همچنین حمایت از زنان سرپرست خانوار و رسیدگی به مشکلات معیشتی، اجتماعی و نیازهای آنان را از موضوعات مهمی برشمرد که باید در دستور کار جدی مسئولان و فعالان حوزه زن و خانواده قرار گیرد.

جلسات زن و خانواده باید خروجی عملیاتی داشته باشد

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت استمرار نشست‌های تخصصی حوزه زنان و خانواده گفت: نباید جلسات صرفاً با هدف برگزاری جلسه تشکیل شوند، بلکه باید با هم‌فکری، برنامه‌ریزی و ارائه راهکارهای کاربردی، مسائل و مشکلات بانوان استان شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

وی با اعلام آمادگی برای برگزاری نشست‌های ماهانه با اعضای کارگروه زن و خانواده استان، بر استمرار تعامل، تبادل نظر و پیگیری مطالبات بانوان کردستان تأکید کرد.

این دیدار با محوریت بررسی جایگاه زنان در خانواده و جامعه، تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی بانوان و ضرورت تبدیل برنامه‌ها و نشست‌های حوزه زن و خانواده به اقدامات مؤثر و نتیجه‌محور برگزار شد.