گروه استان‌ها - تاریکی خیابان‌ها و کوچه‌های بوشهر همچنان ادامه دارد و وعده مسئولان برای ساماندهی روشنایی معابر، با گذشت بیش از سه هفته هنوز روی زمین مانده است؛ موضوعی که انتقاد یکی از اعضای شورای اسلامی شهر را به دنبال داشته و بار دیگر مسئله پاسخگویی دستگاه‌های خدمات‌رسان در برابر مطالبات شهروندان را مطرح کرده است.

سه هفته وعده، صفر اقدام؛ چه کسی پاسخگوی تاریکی معابر بوشهر است؟



به گزارش خبرنگارتابناک در استان بوشهر ، «حیدر رفاهی» عضو شورای اسلامی شهر بوشهر، در نطق پیش از دستور جلسه شورا، با انتقاد از تداوم خاموشی معابر شهری، نسبت به عملی‌نشدن وعده مسئولان برق واکنش نشان داد.

وی با اشاره به مطالبه شهروندان برای تأمین روشنایی خیابان‌ها، کوچه‌ها و معابر اظهار کرد: مسئولان برق وعده داده بودند با برگزاری مناقصه و تأمین لامپ‌های مورد نیاز، حداکثر ظرف یک هفته عملیات اجرایی روشنایی معابر را آغاز کنند، اما اکنون بیش از سه هفته از این وعده گذشته و هنوز اقدام عملی مشخصی انجام نشده است.

وقتی تماس نمایندگان مردم هم بی‌پاسخ می‌ماند!

رفاهی با انتقاد از بی‌پاسخ ماندن تماس‌های نمایندگان شورا از سوی برخی مسئولان دستگاه‌های خدمات‌رسان افزود: مدیران این مجموعه‌ها باید برابر مطالبات مردم احساس مسئولیت کنند و پاسخگویی به نمایندگان شهروندان را بخشی از وظایف خود بدانند.

تاریکی معابر؛ فراتر از یک مشکل خدماتی

عضو شورای اسلامی شهر بوشهر با هشدار درباره پیامدهای تداوم خاموشی معابر تصریح کرد: نبود روشنایی کافی می‌تواند احتمال تصادفات و حوادث ترافیکی را افزایش دهد و زمینه بروز سرقت، بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی را فراهم کند؛ مسائلی که مستقیماً امنیت و آرامش شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با تأکید بر آمادگی شورا برای همکاری با دستگاه‌های خدمات‌رسان خاطرنشان کرد: شورای شهر همواره از تعامل برای رفع مشکلات شهری استقبال کرده است، اما انتظار می‌رود مسئولان نیز به جای وعده‌های بدون نتیجه، با پیگیری جدی و اقدام اجرایی برای حل مشکلات مردم وارد عمل شوند.

اکنون پرسش اصلی شهروندان بوشهری این است که با وجود گذشت بیش از سه هفته از وعده تأمین تجهیزات روشنایی، علت توقف کار چیست و چه زمانی قرار است خیابان‌ها و کوچه‌های شهر از وضعیت فعلی خارج شوند؟

روشنایی معابر یک مطالبه تجملاتی نیست؛ موضوعی مرتبط با امنیت، سلامت و آرامش شهروندان است و انتظار می‌رود دستگاه مسئول، به جای تکرار وعده‌ها، زمان‌بندی مشخصی برای رفع این مشکل ارائه کند.