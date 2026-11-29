گروه استان‌ها - آمادگی مدارس برای مواجهه با زلزله در استان بوشهر، تشریفاتی نبوده بلکه مساله‌ای حیاتی است که مستقیماً با جان دانش‌آموزان ارتباط دارد؛ موضوعی که استاندار بوشهر نیز بر آن تاکید دارد.

به گزارش خبرنگارتابناک در استان بوشهر ، در استانی که به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و زمین‌شناختی با خطر حوادث طبیعی روبه‌روست، آمادگی مدارس برای مواجهه با زلزله دیگر یک موضوع تشریفاتی نیست؛ مساله‌ای حیاتی است که مستقیماً با جان دانش‌آموزان ارتباط دارد.

در این رابطه، «ارسلان زارع» استاندار بوشهر، در آیین برگزاری بیست‌وهشتمین مانور زلزله و ایمنی در دبیرستان حضرت مریم شهر بوشهر، با اشاره به قرار گرفتن ایران در معرض حوادث طبیعی، به‌ویژه زلزله، اظهار کرد: شرایط جغرافیایی و زمین‌شناختی کشور ایجاب می‌کند که آمادگی برای مقابله با بحران‌ها به‌صورت جدی دنبال شود و استان بوشهر نیز متناسب با شرایط منطقه‌ای خود، اقدامات پیشگیرانه را تقویت کند.

وی با تأکید بر اینکه مانورهای ایمنی نباید صرفاً به اجرای برنامه‌های نمادین محدود شوند، افزود: هدف اصلی این مانورها، آموزش عملی دانش‌آموزان و کارکنان مدارس برای مواجهه با شرایط اضطراری است؛ آموزش‌هایی که از پناه‌گیری صحیح و تخلیه اضطراری تا حفظ خونسردی و امدادرسانی را در بر می‌گیرد.

ایمنی مدارس؛ فراتر از برگزاری یک مانور

استاندار بوشهر با اشاره به نقش آموزش در کاهش تلفات و خسارات ناشی از حوادث طبیعی تصریح کرد: فرهنگ ایمنی باید از محیط مدرسه و خانواده شکل بگیرد و به یک رفتار پایدار در جامعه تبدیل شود.

وی همچنین بر ضرورت بررسی مستمر وضعیت ایمنی مدارس تأکید کرد و گفت: استحکام ساختمان‌های آموزشی، برخورداری از تجهیزات مورد نیاز و پیش‌بینی مسیرهای خروج اضطراری باید به‌صورت مستمر ارزیابی شود.

دانش‌آموزان؛ سفیران ایمنی در خانواده

زارع در بخش دیگری از سخنان خود، دانش‌آموزان را سفیران ایمنی در خانواده و جامعه دانست و خاطرنشان کرد: آموخته‌های دانش‌آموزان در مانورهای آموزشی می‌تواند در زمان وقوع حوادث واقعی، به نجات جان خود، اعضای خانواده و سایر شهروندان کمک کند.

با این حال، آنچه در کنار برگزاری مانورهای سالانه اهمیت دارد، تداوم آموزش‌های عملی، شناسایی نقاط ضعف ساختمان‌های آموزشی و اطمینان از آمادگی واقعی مدارس برای شرایط بحرانی است؛ چراکه در زمان وقوع زلزله، فرصت جبران کمبودهای ایمنی وجود نخواهد داشت.