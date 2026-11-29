گروه استان‌ها - در سرزمینی که عطر ایثار و شهادت در کوچه‌پس‌کوچه‌هایش جاری است، نخستین گام‌های مسئولیت با دیدار خانواده‌هایی همراه شد که عزیزترین سرمایه زندگی خود را در راه عزت، استقلال و سربلندی ایران تقدیم کرده‌اند؛ نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس به همراه برخی مسئولان این شهرستان، به دیدار خانواده یک آزاده و جانباز ۷۰ درصد و خانواده‌های دو شهید والامقام رفت.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، «امید کریمیان» نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان و سایر مسئولان این شهرستان، در راستای تکریم مقام شامخ شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت، با خانواده آزاده و جانباز ۷۰ درصد، حاج حسن صادقی و خانواده‌های شهید محمد کرمی و شهید ربانی دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدارها تنها یک ملاقات اداری نبود؛ حضور در خانه‌هایی بود که دیوارهایشان روایتگر سال‌ها صبر، دلتنگی، مقاومت و عشق به میهن است؛ خانه‌هایی که از دل رنج‌ها و فداکاری‌هایشان، مفهوم واقعی ایستادگی و وفاداری به ایران معنا پیدا می‌کند.

در این دیدارها، حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، از صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تجلیل کردند و بر ضرورت پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و ادامه راه پرافتخار شهدا تأکید داشتند.

بی‌تردید، جانبازان و آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا، سرمایه‌های معنوی و چراغ‌های همیشه روشن این سرزمین‌اند؛ مردان و زنانی که با ایثار خود ثابت کردند عزت ایران، بهایی دارد که تنها دل‌های بزرگ و ایمان‌های استوار توان پرداخت آن را دارند.