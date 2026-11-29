گروه استان‌ها - در پی مصوبه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کردستان و با هدف پیشگیری از گسترش آنفلوآنزا، فعالیت مدارس استان در روز دوشنبه ۹ آذر به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، بر اساس مصوبه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کردستان، تمامی مدارس استان روز دوشنبه ۹ آذرماه با هدف پیشگیری از گسترش بیماری آنفلوآنزا و قطع زنجیره انتقال، تعطیل بوده و آموزش دانش‌آموزان به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه روابط عمومی استانداری کردستان، فعالیت تمامی مؤسسات زبان، باشگاه‌های ورزشی ویژه کودکان، مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای و مهدکودک‌ها نیز در روز دوشنبه تعطیل خواهد بود.

همچنین بانوان کارمند دارای فرزند خردسال تا پایان دوره ابتدایی، در روزهایی که مدارس تعطیل است، امکان استفاده از دورکاری را خواهند داشت.

این تصمیم با هدف کنترل شیوع بیماری آنفلوآنزا و حفظ سلامت دانش‌آموزان و خانواده‌ها اتخاذ شده است.