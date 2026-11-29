گروه استان‌ها ـ فرمانده انتظامی استان کردستان با تأکید بر نقش مادران در تربیت نسل‌های ایثارگر و مدافع وطن گفت: شهدا و جان‌فدایان ایران عزیز، پرورش‌یافتگان مکتب عاشورا و دامان مادران مکتبی و زهرایی هستند؛ مادرانی که با ایمان، صبر و استقامت، فرزندان خود را برای دفاع از دین، ولایت و سرزمین تربیت می‌کنند

سردار «یحیی الهی» در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک از استان کردستان ، با اشاره به جایگاه والای مادران در فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: آنچه امروز در میدان مقاومت، ایستادگی و دفاع از میهن شاهد هستیم، ریشه در فرهنگ عاشورا و مکتب حضرت فاطمه زهرا(س) دارد؛ مکتبی که انسان‌هایی شجاع، مؤمن و ازخودگذشته تربیت می‌کند.

وی با اشاره به الگوی تاریخی زنانی همچون ام‌وهب افزود: مادران بزرگی در تاریخ اسلام وجود دارند که با ایمان و اعتقاد راسخ، فرزندان خود را در مسیر حق و حقیقت تقدیم کردند و حتی در سخت‌ترین لحظات نیز از آرمان‌های خود عقب ننشستند. امروز نیز زنان و مادران ایرانی ادامه‌دهندگان همان مسیر پرافتخار هستند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به جلوه‌های مقاومت مادران ایرانی در جنگ تحمیلی سوم تصریح کرد: نمونه روشن این روحیه را در بانوی آزاده قزوینی، طاهره سرباز میزوجی، مشاهده کردیم؛ مادری که با وجود شهادت هشت نفر از اعضای نزدیک خانواده‌اش، همچنان با صلابت از آرمان‌های خود سخن می‌گوید و دیگران را به حفظ حضور در صحنه و حمایت از مدافعان وطن دعوت می‌کند.

سردار الهی ادامه داد: چنین مادرانی نشان می‌دهند که شهادت عزیزان، نه‌تنها اراده آنان را تضعیف نمی‌کند، بلکه ایمان و عزمشان را برای ادامه مسیر مقاومت استوارتر می‌سازد. این روحیه برگرفته از مکتب حضرت زهرا(س) و فرهنگ عاشوراست.

وی با بیان اینکه جان‌فدایان ایران در سخت‌ترین شرایط، پای دفاع از کشور ایستاده‌اند، خاطرنشان کرد: مردانی که امروز در سنگرهای دفاعی، پدافند و میدان مقابله با دشمن از امنیت و استقلال ایران پاسداری می‌کنند، محصول تربیت مادرانی هستند که مفهوم واقعی ایمان، شجاعت، ایثار و وطن‌دوستی را به فرزندان خود آموخته‌اند.

فرمانده انتظامی کردستان همچنین با اشاره به جایگاه روز مادر و سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: این مناسبت فرصتی ارزشمند برای تکریم مقام مادرانی است که با صبر، محبت و فداکاری، ستون‌های استواری خانواده و جامعه هستند؛ به‌ویژه مادرانی که فرزندان خود را در مسیر دفاع از ایران اسلامی تقدیم کرده‌اند.

سردار الهی با یادآوری مادران دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب و دیگر مادران شهدای مدافع وطن تأکید کرد: این مادران با صبر و استقامت خود، معنای والاتری از مادری را به نمایش گذاشته‌اند و نامشان در تاریخ پرافتخار این سرزمین ماندگار خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به واکنش سردار سیدمجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به حضور و ایستادگی این بانوی آزاده در تجمعات شبانه گفت: جمله «به یاد علقمه و بنی‌هاشم، من و همه رزمندگان پای لانچر، به قربان صبر و ایمان تو ای مادر بشویم» به‌خوبی بیانگر جایگاه مادران مقاوم در روحیه‌بخشی به مدافعان وطن است.

فرمانده انتظامی استان کردستان خاطرنشان کرد: بی‌تردید پشتوانه معنوی مردان میدان و مدافعان ایران، ایمان و دعای مادرانی است که با تأسی به حضرت زهرا(س)، فرزندان خود را در مسیر عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی پرورش داده‌اند.