گروه استان‌ها ـ در سرزمین کوه‌های سربلند زاگرس، جایی که اصالت در رگ‌های تاریخ جاری است و مهربانی در نگاه مردمانش ریشه دوانده، زنانی زندگی می‌کنند که روایت ایستادگی، نجابت، عشق و فداکاری‌اند؛ زنانی که گاهی در سکوت، بزرگ‌ترین حماسه‌های زندگی را رقم می‌زنند و بی‌آنکه نامی از آنان بر زبان‌ها بیفتد، چراغ خانه‌ها و امید فرداها را روشن نگه می‌دارند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، این سرزمین را نمی‌توان تنها با کوه‌های استوار، دشت‌های سرسبز و طبیعت چشم‌نوازش شناخت؛ بخشی از هویت این دیار در دستان پینه‌بسته مادرانی نهفته است که با عشق، زندگی را می‌سازند؛ در نگاه دخترانی که رؤیای فردایی روشن‌تر را دنبال می‌کنند و در قدم‌های زنانی که با وجود تمام دشواری‌ها، همچنان ایستاده‌اند.

در آستانه میلاد فرخنده حضرت فاطمه زهرا(س)، روز زن و روز مادر، فرصتی دوباره فراهم شده است تا از زنانی بگوییم که نامشان شاید در تیتر خبرها نباشد، اما قصه زندگی‌شان شایسته هزاران روایت است؛ از مادران کردستانی که با دستان مهربانشان گرمای خانه را حفظ می‌کنند، از زنان روستایی که طلوع آفتاب را با تلاش آغاز می‌کنند، از بانوانی که در مزارع، کارگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و اداره‌ها برای ساختن فردایی بهتر تلاش می‌کنند و از دخترانی که با علم، هنر، اراده و امید، افق‌های تازه‌ای پیش روی این سرزمین گشوده‌اند.

مادران کردستان؛ شکوهی که در سکوت جریان دارد

مادر در کردستان تنها یک واژه نیست؛ بخشی از هویت، فرهنگ و خاطره جمعی مردمانی است که حرمت مادر را با جان و دل پاس می‌دارند. مادرانی که گاه در میان هیاهوی زندگی، خستگی را پشت لبخندشان پنهان می‌کنند تا فرزندانشان طعم آرامش را بچشند؛ زنانی که از داشته‌های خود می‌گذرند تا فرزندانشان به آرزوهایشان برسند.

در روستاهای دور و نزدیک کردستان، مادرانی هستند که پیش از طلوع آفتاب، زندگی را آغاز می‌کنند؛ با دستانی که هم نان می‌سازند و هم امید می‌کارند. در شهرهای استان نیز زنانی حضور دارند که در کنار مسئولیت‌های خانوادگی، در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی نقش‌آفرین‌اند و نشان می‌دهند توانمندی زنان این سرزمین بسیار فراتر از مرزهایی است که گاهی برای آنان ترسیم می‌شود.

از مادران شهدا تا زنان امروز؛ روایت یک ایستادگی

در صفحات پرافتخار تاریخ کردستان، نام مادرانی ثبت شده است که با تقدیم فرزندان خود، معنای واقعی عشق به وطن و ایثار را به تصویر کشیدند. مادران شهدا، با قلب‌هایی که داغ عزیزانشان را در خود پنهان کرده‌اند، همچنان نماد صبر، ایمان و سربلندی‌اند.

اما روایت زنان کردستان تنها به گذشته و خاطرات پرافتخار محدود نمی‌شود. امروز دختران و زنان این استان در دانشگاه‌ها، مراکز درمانی، مدارس، عرصه‌های تولید، رسانه، هنر و فعالیت‌های اجتماعی حضوری مؤثر دارند. آنان شایسته دیده‌شدن، شنیده‌شدن و برخورداری از فرصت‌هایی هستند که استعداد و توانایی‌شان را به ثمر برساند.

روز زن؛ روز دیدن زنانی که کمتر دیده شده‌اند

روز زن و روز مادر، فقط فرصتی برای ارسال پیام‌های تبریک و برگزاری مراسم نیست؛ این روز باید بهانه‌ای برای شنیدن صدای زنان، دیدن رنج‌های پنهان مادران، توجه به مطالبات بانوان و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثر آنان در مسیر توسعه کردستان باشد.

زنان این دیار به احترام در کلام بسنده نمی‌کنند؛ آنان به فرصت‌های شغلی پایدار، حمایت از بانوان کارآفرین، امکانات مناسب برای مادران شاغل، امنیت اجتماعی، عدالت در فرصت‌ها و حضور شایسته در عرصه تصمیم‌گیری نیاز دارند.

چه زیباست اگر در کنار تمام ستایش‌هایی که از مقام مادر می‌کنیم، سهمی واقعی نیز برای آسایش، رفاه، پیشرفت و تحقق آرزوهای او در نظر بگیریم.

کردستان به زنانش می‌بالد

امروز باید به دختران کردستان گفت که رؤیاهایشان ارزش دنبال‌کردن دارد؛ به زنان این سرزمین گفت که تلاش‌هایشان دیده می‌شود و به مادران گفت که هیچ واژه‌ای توان بیان بزرگی رنج‌ها، مهربانی‌ها و فداکاری‌هایشان را ندارد.

زنان کردستان، روایت زنده اصالت و امیدند؛ همان‌هایی که در سخت‌ترین روزها چراغ خانه را روشن نگه داشته‌اند، در روزهای دشوار تکیه‌گاه خانواده بوده‌اند و در مسیر پیشرفت این سرزمین، سهمی فراموش‌نشدنی داشته‌اند.

در این روز فرخنده، در برابر تمام مادرانی که عشق را بی‌منت آموختند، تمام زنانی که با امید و اراده ایستادند و تمام دخترانی که برای آینده‌ای روشن‌تر تلاش می‌کنند، سر تعظیم فرود می‌آوریم.

میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، روز زن و روز مادر، مبارک باد؛ به‌ویژه بر زنان و مادران نجیب، صبور و پرافتخار کردستان؛ آنان که شاید همیشه در قاب تصویرها نباشند، اما بی‌تردید در زیباترین قاب زندگی، جایگاهی ماندگار دارند.