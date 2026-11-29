فرماندار مریوان در نخستین روزهای مسئولیت به خانههای عشق و ایثار رفت + تصاویر
گروه استانها ـ در سرزمینی که عطر ایثار و شهادت در کوچهپسکوچههایش جاری است، نخستین گامهای مسئولیت با دیدار خانوادههایی همراه شد که عزیزترین سرمایه زندگی خود را در راه عزت، استقلال و سربلندی ایران تقدیم کردهاند؛ سرپرست فرمانداری مریوان به همراه نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، به دیدار خانواده یک آزاده و جانباز ۷۰ درصد و خانوادههای دو شهید والامقام رفت.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «مجتبی قبادی» سرپرست فرمانداری شهرستان مریوان، در نخستین روزهای آغاز به کار خود، در اقدامی در راستای تکریم مقام شامخ شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت، به همراه دکتر امید کریمیان، نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان، با خانواده آزاده و جانباز ۷۰ درصد، حاج حسن صادقی و خانوادههای شهید محمد کرمی و شهید ربانی دیدار و گفتوگو کرد.
این دیدارها تنها یک ملاقات اداری نبود؛ حضور در خانههایی بود که دیوارهایشان روایتگر سالها صبر، دلتنگی، مقاومت و عشق به میهن است؛ خانههایی که از دل رنجها و فداکاریهایشان، مفهوم واقعی ایستادگی و وفاداری به ایران معنا پیدا میکند.
در این دیدارها، حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، از صبر و استقامت خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران تجلیل کردند و بر ضرورت پاسداشت آرمانهای انقلاب اسلامی و ادامه راه پرافتخار شهدا تأکید داشتند.
بیتردید، جانبازان و آزادگان و خانوادههای معظم شهدا، سرمایههای معنوی و چراغهای همیشه روشن این سرزمیناند؛ مردان و زنانی که با ایثار خود ثابت کردند عزت ایران، بهایی دارد که تنها دلهای بزرگ و ایمانهای استوار توان پرداخت آن را دارند.
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