گروه استان‌ها ـ غیبت حتی یک نماینده از استان کردستان در کاروان اعزامی ورزش دانش‌آموزی ایران به المپیک دانش‌آموزی ریو ۲۰۲۶، پرسشی جدی و مطالبه‌برانگیز را پیش روی متولیان ورزش آموزش‌وپرورش استان قرار داده است؛ چگونه استانی که همواره از ظرفیت‌های قابل توجه ورزشی در رشته‌های مختلف برخوردار بوده، در یکی از مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی ورزش دانش‌آموزی هیچ سهمی ندارد؟

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، با برگزاری آیین بدرقه کاروان ورزش دانش‌آموزی ایران برای حضور در المپیک دانش‌آموزی ریو ۲۰۲۶، موضوع غیبت کردستان در ترکیب این کاروان ۲۳۴ نفره به یکی از پرسش‌های جدی درباره عملکرد دستگاه متولی ورزش دانش‌آموزی در استان تبدیل شده است.

بر اساس اطلاعات مطرح‌شده درباره ترکیب کاروان اعزامی، نمایندگان ۲۷ استان کشور در این رویداد حضور دارند، اما سهم کردستان، با وجود برخورداری از استعدادهای ورزشی فراوان، صفر اعلام شده است؛ نه ورزشکار، نه مربی و نه حتی یک عضو از کادر فنی!

این اتفاق صرفاً یک غیبت آماری نیست؛ بلکه زنگ خطری درباره وضعیت شناسایی، پرورش و هدایت استعدادهای ورزشی در مدارس کردستان است.

آموزش‌وپرورش کردستان؛ حلقه مفقوده استعدادیابی کجاست؟

یکی از مأموریت‌های مهم معاونت تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش، شناسایی استعدادهای ورزشی در محیط مدرسه، فراهم کردن زمینه رشد آن‌ها و ایجاد ارتباط مؤثر با هیئت‌های ورزشی برای هدایت دانش‌آموزان مستعد به مسیر ورزش قهرمانی است.

اما اکنون این پرسش مطرح است که خروجی این فرایند در کردستان چه بوده است؟

آیا مسابقات ورزشی مدارس، المپیادهای دانش‌آموزی و برنامه‌های استعدادیابی استان توانسته‌اند استعدادهای واقعی را شناسایی و به مراحل بالاتر معرفی کنند؟ اگر چنین سازوکاری وجود دارد، چرا نتیجه آن حتی به حضور یک نماینده در کاروان اعزامی منتهی نشده است؟

کردستان کمبود استعداد دارد یا ضعف مدیریت؟

کردستان در رشته‌هایی همچون کشتی، دوومیدانی، کاراته، تکواندو و شطرنج از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است. دانش‌آموزان مستعد این استان بارها توانایی خود را در میادین ورزشی به نمایش گذاشته‌اند؛ بنابراین نمی‌توان به‌سادگی از کنار این پرسش عبور کرد که چرا این ظرفیت‌ها در مسیر ورزش دانش‌آموزی و حضور در رقابت‌های بین‌المللی به نتیجه نرسیده‌اند؟

اگر معیار انتخاب ورزشکاران، عملکرد و شایستگی بوده، آیا هیچ دانش‌آموزی در میان استعدادهای ورزشی کردستان واجد شرایط نبوده است؟ اگر سهمیه‌بندی و سازوکار انتخاب نقش داشته، سهم و جایگاه کردستان در این فرایند چگونه تعریف شده است؟

چند سؤال روشن از مدیرکل آموزش‌وپرورش و معاونت تربیت‌بدنی کردستان

خبرگزاری تابناک کردستان برای روشن شدن ابعاد این موضوع، پاسخ‌گویی مسئولان مربوطه را ضروری می‌داند:

۱. برنامه آموزش‌وپرورش کردستان برای شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان در سال‌های اخیر چه خروجی مشخصی داشته است؟

۲. آیا فهرستی از دانش‌آموزان مستعد استان در رشته‌های مختلف ورزشی تهیه و به هیئت‌های ورزشی معرفی شده است؟

۳. چه تعداد از دانش‌آموزان کردستانی در مراحل استانی، کشوری و انتخابی کاروان المپیک دانش‌آموزی ریو ۲۰۲۶ حضور داشته‌اند؟

۴. آیا اداره‌کل آموزش‌وپرورش کردستان برای اعزام نمایندگان استان پیگیری و مکاتبه‌ای انجام داده است؟ اگر بله، نتیجه این پیگیری‌ها چه بوده است؟

۵. نقش معاونت تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش در ارتباط با هیئت‌های ورزشی و اداره‌کل ورزش و جوانان استان برای انتقال استعدادهای دانش‌آموزی به ورزش قهرمانی چیست؟

۶. آیا مسئولان مربوطه غیبت کامل کردستان در این کاروان را یک ضعف در نظام استعدادیابی استان می‌دانند یا دلایل دیگری برای آن دارند؟

سهم صفر؛ اتفاقی که نباید عادی‌سازی شود

مسئله این گزارش، صرفاً حضور یا عدم حضور در یک کاروان ورزشی نیست؛ مسئله، سرنوشت استعدادهایی است که شاید در مدارس و مناطق مختلف کردستان وجود داشته باشند، اما به دلیل ضعف در شناسایی، حمایت، برنامه‌ریزی یا ارتباط میان دستگاه‌های متولی، فرصت دیده شدن و پیشرفت را پیدا نمی‌کنند.

ورزش دانش‌آموزی نباید به برگزاری چند مسابقه و صدور چند گزارش عملکرد محدود شود. خروجی واقعی آن باید در شناسایی استعدادها، پرورش قهرمانان آینده و فراهم کردن فرصت برابر برای دانش‌آموزان سراسر استان دیده شود.

اکنون انتظار می‌رود مدیرکل آموزش‌وپرورش کردستان و معاونت تربیت‌بدنی و سلامت این اداره‌کل، به‌جای عبور از کنار این موضوع، با ارائه توضیحات شفاف و مستند، دلایل غیبت کامل استان را تشریح کنند.

تابناک کردستان منتظر پاسخ‌گویی مسئولان است!

این مطالبه نه برای تخریب یک مجموعه، بلکه برای دفاع از حق دانش‌آموزان مستعد کردستان و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ورزشی این استان مطرح می‌شود. استعدادهای کردستان نباید قربانی ضعف احتمالی در مدیریت و برنامه‌ریزی شوند.