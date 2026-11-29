گروه استان‌ها - مرگ امیرکیان مخدومی، نوجوان ۱۶ ساله قروه‌ای پس از ابتلا به علائم آنفولانزا، روایت تلخ پدرش از مراجعات مکرر درمانی، وخامت وضعیت جسمی، تأخیر در تشخیص و کمبود امکانات درمانی در قروه را به دنبال داشته است؛ روایتی که ضرورت ورود فوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان و بازرسی کل استان برای بررسی ابعاد این پرونده را دوچندان می‌کند

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، مرگ یک نوجوان ۱۶ ساله در قروه پس از ابتلا به علائم بیماری آنفولانزا، بار دیگر پرسش‌های جدی درباره روند رسیدگی به بیماران، کیفیت خدمات اورژانسی، امکانات مراکز درمانی و نظارت بر عملکرد مجموعه درمانی شهرستان قروه مطرح کرده است.

پدر مرحوم امیرکیان مخدومی در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با بیان اینکه فرزندش اوایل هفته گذشته با علائم معمول سرماخوردگی بیمار شد، اظهار کرد: روز شنبه فرزندم را به تأمین اجتماعی بردم و داروهای ساده‌ای برای سرماخوردگی تجویز شد، اما روز چهارشنبه از تنگی نفس و بدحالی شدید شکایت داشت؛ به همین دلیل او را به اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قروه بردم، اما به دلیل شلوغی، به اورژانس قدیم در خیابان پروین اعتصامی مراجعه کردیم.

وی ادامه داد: در آن مرکز، پزشک فرزندم را معاینه کرد و سرم و آمپول تجویز کرد و پس از مدتی بستری برای دریافت سرم، او را به خانه بردم؛ اما رنگ صورتش زرد شده بود و دست و پاهایش به‌شدت سرد بود. وقتی دیدم وضعیتش طبیعی نیست، دوباره به همان مرکز مراجعه کردم.

پدر این نوجوان با انتقاد از وضعیت تجهیزات مرکز درمانی گفت: پزشک دوباره قصد معاینه و گرفتن فشار خون داشت، اما دستگاه فشار خون مرکز کار نمی‌کرد. با این شرایط و نامه پزشک، فرزندم را به اورژانس بیمارستان شهید بهشتی منتقل کردیم و آنجا پس از بررسی‌هایی، اعلام کردند باید بستری شود.

وی افزود: پسرم در بیمارستان بستری شد، اما حالش به‌شدت بد بود و درد و عذاب می‌کشید. وقتی متوجه صحبت‌ها و پچ‌پچ پزشکان شدم، از آنها خواستم وضعیت فرزندم را صریح به من بگویند. اعلام کردند وضعیت او وخیم است و باید به مرکز درمانی دیگری منتقل شود.

پدر امیرکیان با اشاره به درخواست خود برای انتقال فرزندش به همدان گفت: وقتی متوجه وخامت وضعیت شدم، درخواست کردم او را به همدان منتقل کنیم، اما اعلام کردند اعزام به همدان ندارند و فقط امکان اعزام به سنندج وجود دارد. با توجه به شرایط فرزندم، رضایت دادم و در نهایت درخواست کردم هرچه سریع‌تر او را به سنندج منتقل کنند تا زمان از دست نرود.

وی ادامه داد: حدود ساعت ۱۱:۳۰ شب پنجشنبه، فرزندم را از قروه به سنندج منتقل کردیم. در بیمارستان سنندج چند پزشک درباره وضعیت او نظرات متفاوتی داشتند و پس از حضور پزشک متخصص، به ما اعلام شد که تنها حدود ۶ درصد عملکرد قلب فرزندم باقی مانده است؛ خبری که برای ما شوک‌آور بود.

پدر داغدار افزود: فرزندم در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد و به ما گفته بودند به او آب ندهیم. امیرکیان مرتب می‌گفت تشنه‌ام و من فقط لب‌هایش را کمی خیس می‌کردم. فردای آن روز، جمعه، فرزندم از دنیا رفت.

وی با طرح انتقاداتی درباره روند درمان فرزندش اظهار کرد: من معتقدم اگر بیماری فرزندم زودتر تشخیص داده می‌شد و رسیدگی مناسب‌تری صورت می‌گرفت، شاید می‌شد از این اتفاق جلوگیری کرد. پسرم هیچ سابقه بیماری نداشت، ورزشکار بود، وشو کار می‌کرد و از نظر جسمی سالم و سرحال بود.

پدر این نوجوان با انتقاد شدید از وضعیت مرکز درمانی قدیم قروه در خیابان پروین اعتصامی گفت: سؤال من این است که مرکزی که دستگاه فشار خون آن کار نمی‌کند و با کمبود تجهیزات مواجه است، چرا همچنان به فعالیت ادامه می‌دهد؟ اگر قرار است مردم برای خدمات درمانی به چنین مراکزی مراجعه کنند، حداقل تجهیزات و امکانات اولیه باید فراهم باشد.

وی همچنین با انتقاد از وضعیت بیمارستان قروه عنوان کرد: چرا مردم باید برای درمان به همدان یا سنندج بروند؟ اگر بیمار از روستا آمده باشد، خودرو نداشته باشد یا امکان انتقال سریع برایش فراهم نباشد، چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟ آیا باید جان مردم به دلیل کمبود امکانات یا ضعف در رسیدگی به خطر بیفتد؟

این پدر داغدار با تأکید بر ضرورت رسیدگی به پرونده فرزندش گفت: به ما وعده پیگیری داده‌اند، اما من خواهان بررسی واقعی و پاسخ روشن هستم. فقط فرزند من نیست؛ نگرانی من این است که بیماران دیگری هم در چنین شرایطی گرفتار شوند و خانواده‌های دیگری داغدار شوند چرا که در گذشته اتفاق افتاه است.

مطالبه تابناک؛ دانشگاه علوم پزشکی کردستان و بازرسی کل استان ورود کنند

مرگ امیرکیان مخدومی، فارغ از نتیجه نهایی بررسی‌های پزشکی و کارشناسی، نیازمند پاسخ‌های شفاف و مستند از سوی مسئولان حوزه سلامت است. روایت خانواده از مراجعات متعدد، علائم هشداردهنده، اختلال در تجهیزات مرکز درمانی، روند بستری و انتقال بیمار، موضوعاتی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آنها عبور کرد.

دانشگاه علوم پزشکی کردستان باید به‌صورت شفاف اعلام کند: روند رسیدگی به این بیمار در مراکز درمانی قروه چگونه بوده است؟ آیا تجهیزات مرکز درمانی قدیم در خیابان پروین اعتصامی از استانداردهای لازم برخوردار بوده؟ آیا تصمیم‌های درمانی، زمان تشخیص وخامت وضعیت بیمار و روند انتقال او به سنندج مطابق ضوابط و استانداردهای پزشکی انجام شده است؟

همچنین بازرسی کل استان کردستان باید با ورود به این پرونده، ابعاد احتمالی قصور، کمبود امکانات، نحوه نظارت بر مراکز درمانی و مسئولیت دستگاه‌های مربوط را بررسی کند؛ چراکه جان بیماران نباید قربانی ضعف نظارت، کمبود تجهیزات یا بی‌توجهی احتمالی شود.

تابناک ضمن تسلیت به خانواده داغدار مخدومی، پیگیری این پرونده و مطالبه پاسخ روشن از مسئولان مربوط را وظیفه رسانه‌ای خود می‌داند و انتظار دارد دانشگاه علوم پزشکی کردستان و دستگاه‌های نظارتی، به‌جای اکتفا به وعده پیگیری، نتیجه بررسی‌ها را صریح، مستند و در دسترس افکار عمومی قرار دهند.