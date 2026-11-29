گروه استان‌‎ها - استاندار کرمانشاه در دیدار معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تأکید بر جایگاه محوری فرهنگ در برنامه‌های توسعه استان، از تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کرمانشاه در پنج محور اساسی خبر داد وگفت: خواستار ثبت پنجم مرداد، سالروز عملیات مرصاد، به‌عنوان روز کرمانشاه در تقویم رسمی کشور هستیم.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «منوچهر حبیبی» استاندار کرمانشاه امروز یکشنبه در دیدار با آشنا، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، با تأکید بر جایگاه محوری فرهنگ در برنامه‌های توسعه استان، اظهارکرد: حوزه‌های فرهنگی جزو لاینفک برنامه‌های توسعه هستند و در برنامه‌ریزی‌های استان به‌صورت ویژه و با اولویت مورد توجه قرار خواهند گرفت.



دکتر حبیبی با اشاره به تدوین نقشه مهندسی فرهنگی استان با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: برای ایجاد انسجام و جهت‌دهی به فعالیت‌های فرهنگی، برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی در پنج محور اساسی تهیه شده و تلاش می‌کنیم از این پس برنامه‌ها و اقدامات فرهنگی استان را بر اساس این نقشه دنبال کنیم تا مسائل و نیازهای این حوزه به‌صورت هدفمند پیگیری شود.

وی حمایت از رویدادهای فرهنگی را یکی از اصول مورد تأکید مدیریت استان دانست و افزود: برگزاری منظم و مستمر رویدادهای فرهنگی در سطح استان از موضوعاتی است که بر آن تأکید داریم و امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه تقویت و گسترش فعالیت‌های فرهنگی فراهم شود.

حبیبی همچنین به موضوع نام‌گذاری روز کرمانشاه اشاره کرد و گفت: پنجم مردادماه، سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد، به‌عنوان روز کرمانشاه نام‌گذاری شده است و از آقای آشنا درخواست کرده‌ایم پیگیری لازم برای درج این مناسبت در تقویم رسمی کشور انجام شود تا یاد و خاطره فداکاری‌ها و ایثارگری‌های مردم ایران اسلامی، به‌ویژه مردم بزرگوار کرمانشاه، گرامی داشته شود.

وی در ادامه از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی با عنوان قهرمانان بی‌ادعا خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با همکاری شورای فرهنگ عمومی کشور و مجموعه شورای فرهنگ عمومی استان، شاهد شکل‌گیری اتفاقات و برنامه‌های مؤثر و ماندگار در عرصه فرهنگ کرمانشاه باشیم.

انتهای پیام/