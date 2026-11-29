گروه استان‌‎ها - دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تأکید بر ضرورت اجرای هدفمند نقشه مهندسی فرهنگی در استان‌ها،گفت: هویت ایرانی ـ اسلامی، تحکیم بنیان خانواده، سواد رسانه‌ای و فضای مجازی از مهم‌ترین اولویت‌های فرهنگی کشور است.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،،«قادر آشنا» معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، در دیدار با «منوچهر حبیبی» استاندار کرمانشاه، با تأکید بر اهمیت اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و برش استانی اظهارکرد: این سند مبنای فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی استان در سال‌های پیش‌رو است.



وی با اشاره به تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تعیین اولویت‌های فرهنگی بر اساس پیمایش‌های ملی تصریح کرد: موضوعاتی همچون هویت ایرانی ـ اسلامی، خانواده و تحکیم بنیان آن، سواد رسانه‌ای و فضای مجازی، همدلی اجتماعی و سایر مسائل مرتبط با زیست‌بوم فرهنگی استان‌ها، از محورهای مهم این نقشه هستند که باید با جدیت دنبال شوند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور افزود: در بررسی مسائل فرهنگی کشور، حدود ۱۵۰ مسئله شناسایی و در هفت دسته اصلی طبقه‌بندی شده است که هویت ایرانی ـ اسلامی و مسائل مرتبط با خانواده از مهم‌ترین دغدغه‌های فرهنگی جامعه به شمار می‌روند و پس از آن موضوعاتی مانند سواد رسانه‌ای، فضای مجازی، اقتصاد فرهنگ و هنر و زیرساخت‌های فرهنگی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اهمیت هویت ملی و دینی در شرایط کنونی جامعه تصریح کرد: نتایج پیمایش‌های ملی نشان می‌دهد موضوع هویت ایرانی و اسلامی و تعلق خاطر مردم به کشور از جایگاه مهمی برخوردار است و برنامه‌ریزی فرهنگی باید با توجه به این سرمایه اجتماعی و تقویت آن انجام شود.

آشنا با تأکید بر ضرورت پشتیبانی اجرایی و مالی از برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی گفت: اجرای این سند نیازمند توجه ویژه دستگاه‌های مسئول، تأمین اعتبارات و همراهی مجموعه مدیریت استان است و در همین راستا، موضوع اختصاص اعتبارات جدید برای حمایت از فعالیت‌های فرهنگی استان کرمانشاه نیز در دستور پیگیری قرار دارد.

وی همچنین بر ضرورت فعال‌تر شدن شوراهای فرهنگ عمومی در شهرستان‌ها تأکید کرد و افزود: برگزاری منظم جلسات شورای فرهنگ عمومی در سطح شهرستان‌ها و پیگیری مستمر مصوبات، نقش مهمی در شناسایی مسائل بومی و اجرای مؤثر برنامه‌های فرهنگی دارد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در پایان، با تأکید بر اهمیت حرکت برنامه‌محور در حوزه فرهنگ، اجرای نقشه مهندسی فرهنگی را چارچوبی برای هماهنگی و انسجام اقدامات فرهنگی دانست و بر ضرورت همکاری استانداری، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فرهنگی برای تحقق اهداف این سند تأکید کرد.

انتهای پیام/