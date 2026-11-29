گروه استان‌ها - در آستانه میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت روز زن، رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر از صدور دستور اعطای مرخصی به مددجویان واجد شرایط بند نسوان زندان مرکزی بوشهر خبر داد؛ اقدامی که با هدف حمایت از حقوق مددجویان و فراهم کردن زمینه حضور موقت آنان در کنار خانواده صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «مهدی مهرانگیز» رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر، صبح یکشنبه در جریان بازدید از بند نسوان زندان مرکزی بوشهر، از نزدیک در جریان وضعیت مددجویان، درخواست‌ها و مشکلات قضایی آنان قرار گرفت و دستورات لازم را برای پیگیری مطالبات و بررسی پرونده‌های قضایی صادر کرد.

مهرانگیز در این بازدید با تأکید بر ضرورت صیانت از کرامت انسانی زندانیان اظهار کرد: بازدیدهای مستمر از زندان‌ها و بررسی وضعیت زندانیان از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه رفع مشکلات و رسیدگی به درخواست‌های آنان فراهم شود.





تأکید بر حمایت قانونی و بازگشت مددجویان به خانواده

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت ارفاقات قانونی برای مددجویان واجد شرایط تأکید کرد و دستور اعطای مرخصی به این افراد را صادر کرد.

وی همچنین با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در رعایت حقوق شهروندی و توجه به حمایت‌های قانونی، بازگشت مددجویان به کانون خانواده و برخورداری از حمایت‌های خانوادگی را از موضوعات مورد توجه دستگاه قضایی دانست.

در پایان این بازدید، به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن، هدایایی از سوی رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر به مددجویان بند نسوان اهدا شد.

این بازدید با محوریت نظارت بر رعایت حقوق شهروندی، بررسی وضعیت مددجویان و پیگیری مسائل و درخواست‌های قضایی آنان انجام شد.