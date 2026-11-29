مانور سراسری زلزله در مدارس قرچک؛ «مدرسه ایمن، جامعه تابآور»
گروه استانها - بیستوهشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تابآور» و با هدف افزایش آمادگی دانشآموزان، ترویج فرهنگ ایمنی و ارزیابی توان عملیاتی دستگاههای امدادی، در مدرسه شهیده مریم بابایی قرچک برگزار شد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، بیستوهشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی، همزمان با سراسر کشور و با حضور مسئولان شهرستان، نیروهای امدادی و دستگاههای خدماترسان، در مدرسه شهیده مریم بابایی قرچک برگزار شد.
«علیمحمد اسلامی» فرماندار شهرستان قرچک، در حاشیه برگزاری این مانور، آموزش و آگاهیبخشی به دانشآموزان را یکی از مهمترین راهکارهای کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی دانست و اظهار کرد: هدف از اجرای این برنامه، علاوه بر افزایش هوشیاری دانشآموزان در زمان وقوع حوادث، سنجش میزان آمادگی و ارزیابی عملکرد دستگاههای امدادی و خدماترسان شهرستان است.
وی با تأکید بر جایگاه مدارس در مدیریت بحران افزود: مدارس در زمان وقوع حوادث و بلایای طبیعی میتوانند بهعنوان یکی از پایگاههای مهم محلی نقشآفرینی کنند و آموزش صحیح دانشآموزان در این زمینه، تأثیر مستقیمی در انتقال فرهنگ ایمنی و آمادگی به خانوادهها و سطح جامعه دارد.
فرماندار قرچک همچنین خاطرنشان کرد: برگزاری مانورهای عملیاتی فرصتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاههای مسئول است تا با بررسی عملکرد مجموعههای امدادی و خدماترسان، زمینه رفع کاستیها، تقویت هماهنگیها و ارتقای سطح آمادگی شهرستان در برابر حوادث احتمالی فراهم شود.
وی در پایان بر استمرار آموزشهای مدیریت بحران در مدارس و ضرورت نهادینهسازی فرهنگ ایمنی در میان نسل آینده تأکید کرد.
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