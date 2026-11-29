گروه استان‌ها ـ اجتماع شبانه مردم سنندج در حمایت از ایران اسلامی، برای دویست‌وهفتاد و چهارمین شب متوالی، شامگاه یک‌شنبه هشتم آذرماه با حضور اقشار مختلف مردم در میدان آزادی برگزار شد.

کردستان ، شامگاه یک‌شنبه هشتم آذرماه، میدان آزادی سنندج بار دیگر میزبان اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی بود؛ اجتماعی که با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌ها و جوانان برگزار شد و جلوه‌ای از همدلی و همراهی مردم را به نمایش گذاشت. به گزارش خبرنگار تابناک از استان، شامگاه یک‌شنبه هشتم آذرماه، میدان آزادی سنندج بار دیگر میزبان اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی بود؛ اجتماعی که با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌ها و جوانان برگزار شد و جلوه‌ای از همدلی و همراهی مردم را به نمایش گذاشت.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با حضور در میدان و در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، حمایت خود را از عزت، استقلال و اقتدار کشور اعلام کردند و بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی تأکید داشتند.





تداوم این اجتماعات شبانه طی ۲۷۴ شب گذشته، بیانگر استمرار حضور مردم در صحنه و همراهی آنان در پاسداری از همبستگی اجتماعی و آرمان‌های ایران اسلامی است؛ حضوری که میدان آزادی سنندج را به نمادی از مشارکت و اتحاد مردمی در مرکز استان کردستان تبدیل کرده است.

مردم سنندج در این اجتماع بار دیگر با حضور خود، بر همدلی، اتحاد و حمایت از سربلندی و امنیت ایران اسلامی تأکید کردند.