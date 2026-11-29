گروه استان‌ها ـ شامگاه میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، میدان آزادی سنندج حال‌وهوایی متفاوت و سرشار از شور و احساس داشت؛ شبی که پرچم متبرک و مزین به دست‌خط سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، به میان مردم ولایت‌مدار کردستان آمد و با استقبال پرشور حاضران روبه‌رو شد.

پرچم متبرک رهبر انقلاب در آغوش مردم کردستان؛ شبی از عشق، ارادت و اشک در میدان آزادی سنندج + فیلم

به گزارش خبرنگار تابناک کردستان، این هدیه معنوی که برای مردم حاضر در دویست‌و‌هفتاد‌وچهارمین شب تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج جلوه‌ای ویژه داشت، دست‌به‌دست میان مردم چرخید؛ حاضران با گلباران کردن پرچم، بوسیدن آن و کشیدن بر سر و صورت خود، احساسات و ارادتشان را به این یادگار متبرک ابراز کردند.





در میان جمعیت، دست‌هایی برای لمس این پرچم بالا می‌رفت، چهره‌هایی از شوق می‌درخشید و بسیاری تلاش می‌کردند لحظه‌ای این هدیه معنوی را در آغوش بگیرند؛ صحنه‌هایی که فضای میدان آزادی را آکنده از شور و عاطفه کرده بود.

این پرچم در شب میلاد بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا(س)، به یکی از ماندگارترین قاب‌های تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج تبدیل شد؛ هدیه‌ای که در میان مردم چرخید و با استقبال و ابراز احساسات آنان همراه شد.

برای حاضران، این شب تنها یک تجمع شبانه نبود؛ شبی بود که یک یادگار متبرک، روایتگر لحظاتی از عشق، دلدادگی و احساسات مردم در قلب سنندج شد.