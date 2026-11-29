استد دانشگاههای همدان تأکید کرد؛
حضرت زهرا(س) الگوی سوم زن در برابر نگاه کالایی غرب و رویکردهای فمینیستی است
گروه استانها - استاد دانشگاههای همدان، در سخنانی در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، همزمان با شب میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت روز مادر و روز زن، با تبیین جایگاه زن در اسلام، حضرت صدیقه طاهره(س) را الگوی سوم زن معرفی کرد و گفت: اسلام زن را نه موجودی وابسته و فاقد هویت میداند و نه او را به کالایی برای بهرهبرداری اقتصادی و اجتماعی تبدیل میکند؛ بلکه برای زن هویتی مستقل، کرامت انسانی و جایگاهی متعالی قائل است.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، حجتالاسلام «سیدمجتبی حسینییمین» در ابتدای سخنان خود در تجمعات شبانه مردم سنندج در میدان آزادی، ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س)، روز مادر و روز زن، اظهار کرد: حضرت زهرا(س) پرچمدار و قله الگوی سوم زن در نگاه اسلام است و برای شناخت این الگو باید تفاوت نگاه تاریخی غرب، رویکردهای معاصر آن و دیدگاه اسلام درباره زن را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به نگاه تاریخی غرب به زنان افزود: در بخشی از سنتهای فکری و مذهبی غرب، زن با نگاهی فرودست و در جایگاهی وابسته به مرد تعریف میشد؛ بهگونهای که در برخی برداشتهای تحریفشده از متون دینی، آفرینش زن و ماجرای هبوط آدم و حوا به شکلی روایت میشد که زن عامل لغزش و خروج انسان از بهشت معرفی شود؛ در حالی که قرآن کریم در بیان این ماجرا، مسئولیت لغزش را متوجه هر دو میداند و چنین نگاه منفیای به زن را تأیید نمیکند.
استاد دانشگاههای همدان با اشاره به جایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان در تاریخ غرب تصریح کرد: در دورههایی از تاریخ غرب، زنان از حقوقی همچون مالکیت مستقل و مشارکت سیاسی محروم بودند و بهتدریج با تحولات اجتماعی و شکلگیری جنبشهای حقوق زنان، بخشی از این حقوق به رسمیت شناخته شد.
وی در ادامه با تشریح دو رویکرد سرمایهداری و فمینیستی در مواجهه با زن در جهان معاصر گفت: در نگاه سرمایهداری، زن گاهی به نیروی کار ارزان و ابزار کسب درآمد تبدیل میشود و حتی جنسیت و زیبایی او نیز در خدمت منافع اقتصادی قرار میگیرد.
حسینییمین افزود: از سوی دیگر، برخی برداشتهای جریان فمینیستی، هویت زنانه را تحت تأثیر الگوهای مردانه قرار میدهد و چنین القا میکند که زن برای دستیابی به حقوق و جایگاه اجتماعی باید از هویت زنانه خود فاصله بگیرد.
وی با اشاره به دیدگاه شهید مرتضی مطهری در کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» خاطرنشان کرد: به تعبیر شهید مطهری، در گذشته انسان بودن زن فراموش شده بود و امروز زن بودن زن در معرض فراموشی قرار گرفته است؛ این جمله بهخوبی تفاوت نگاه اسلام با برخی رویکردهای تاریخی و معاصر غرب را نشان میدهد.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه اسلام برای زن و مرد در اصل کرامت و انسانیت تفاوتی قائل نیست، بیان کرد: در نگاه اسلامی، معیار ارزش انسانها جنسیت نیست، بلکه تقوا و قرب الهی است و حضرت فاطمه زهرا(س) نمونه برجسته این حقیقت و تجلی کامل کرامت انسانی زن به شمار میروند.
وی با اشاره به آیه تطهیر، سوره کوثر و روایات نقلشده درباره مقام حضرت زهرا(س) گفت: جایگاه حضرت فاطمه(س) در معارف اسلامی چنان والاست که در روایتی آمده است خشم و رضایت ایشان با خشم و رضایت الهی پیوند دارد؛ این موضوع نشاندهنده عظمت مقام معنوی و الهی آن بانوی بزرگوار است.
حسینییمین همچنین با تأکید بر جایگاه مادری و نقش زنان در تربیت نسلها اظهار کرد: اسلام برای نقش مادری، تربیت فرزند و مسئولیتهای خانوادگی ارزش و منزلتی ویژه قائل است و این جایگاه را نباید در محاسبات مادی و نگاههای صرفاً اقتصادی خلاصه کرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود، حجاب را از مؤلفههای مهم حفظ کرامت و هویت زن دانست و گفت: حجاب در نگاه اسلامی، عاملی برای جلوگیری از تبدیل شدن زن به کالا و همچنین پاسداشت هویت مستقل زنانه است؛ زن در اسلام برای برخورداری از هویت و ارزش، نیازی به شبیه شدن به مرد ندارد، بلکه دارای شخصیت و هویتی مستقل است.
این استاد دانشگاه در پایان با اشاره به ضرورت بازخوانی جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در جامعه امروز، بر معرفی سیره و شخصیت آن حضرت بهعنوان الگویی برای حفظ کرامت، هویت، معنویت و نقش اجتماعی زنان تأکید کرد.
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