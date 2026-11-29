گروه استان‌ها - استاد دانشگاه‌های همدان، در سخنانی در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، هم‌زمان با شب میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت روز مادر و روز زن، با تبیین جایگاه زن در اسلام، حضرت صدیقه طاهره(س) را الگوی سوم زن معرفی کرد و گفت: اسلام زن را نه موجودی وابسته و فاقد هویت می‌داند و نه او را به کالایی برای بهره‌برداری اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌کند؛ بلکه برای زن هویتی مستقل، کرامت انسانی و جایگاهی متعالی قائل است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، حجت‌الاسلام «سیدمجتبی حسینی‌یمین» در ابتدای سخنان خود در تجمعات شبانه مردم سنندج در میدان آزادی، ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س)، روز مادر و روز زن، اظهار کرد: حضرت زهرا(س) پرچمدار و قله الگوی سوم زن در نگاه اسلام است و برای شناخت این الگو باید تفاوت نگاه تاریخی غرب، رویکردهای معاصر آن و دیدگاه اسلام درباره زن را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به نگاه تاریخی غرب به زنان افزود: در بخشی از سنت‌های فکری و مذهبی غرب، زن با نگاهی فرودست و در جایگاهی وابسته به مرد تعریف می‌شد؛ به‌گونه‌ای که در برخی برداشت‌های تحریف‌شده از متون دینی، آفرینش زن و ماجرای هبوط آدم و حوا به شکلی روایت می‌شد که زن عامل لغزش و خروج انسان از بهشت معرفی شود؛ در حالی که قرآن کریم در بیان این ماجرا، مسئولیت لغزش را متوجه هر دو می‌داند و چنین نگاه منفی‌ای به زن را تأیید نمی‌کند.

استاد دانشگاه‌های همدان با اشاره به جایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان در تاریخ غرب تصریح کرد: در دوره‌هایی از تاریخ غرب، زنان از حقوقی همچون مالکیت مستقل و مشارکت سیاسی محروم بودند و به‌تدریج با تحولات اجتماعی و شکل‌گیری جنبش‌های حقوق زنان، بخشی از این حقوق به رسمیت شناخته شد.

وی در ادامه با تشریح دو رویکرد سرمایه‌داری و فمینیستی در مواجهه با زن در جهان معاصر گفت: در نگاه سرمایه‌داری، زن گاهی به نیروی کار ارزان و ابزار کسب درآمد تبدیل می‌شود و حتی جنسیت و زیبایی او نیز در خدمت منافع اقتصادی قرار می‌گیرد.

حسینی‌یمین افزود: از سوی دیگر، برخی برداشت‌های جریان فمینیستی، هویت زنانه را تحت تأثیر الگوهای مردانه قرار می‌دهد و چنین القا می‌کند که زن برای دستیابی به حقوق و جایگاه اجتماعی باید از هویت زنانه خود فاصله بگیرد.

وی با اشاره به دیدگاه شهید مرتضی مطهری در کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» خاطرنشان کرد: به تعبیر شهید مطهری، در گذشته انسان بودن زن فراموش شده بود و امروز زن بودن زن در معرض فراموشی قرار گرفته است؛ این جمله به‌خوبی تفاوت نگاه اسلام با برخی رویکردهای تاریخی و معاصر غرب را نشان می‌دهد.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه اسلام برای زن و مرد در اصل کرامت و انسانیت تفاوتی قائل نیست، بیان کرد: در نگاه اسلامی، معیار ارزش انسان‌ها جنسیت نیست، بلکه تقوا و قرب الهی است و حضرت فاطمه زهرا(س) نمونه برجسته این حقیقت و تجلی کامل کرامت انسانی زن به شمار می‌روند.

وی با اشاره به آیه تطهیر، سوره کوثر و روایات نقل‌شده درباره مقام حضرت زهرا(س) گفت: جایگاه حضرت فاطمه(س) در معارف اسلامی چنان والاست که در روایتی آمده است خشم و رضایت ایشان با خشم و رضایت الهی پیوند دارد؛ این موضوع نشان‌دهنده عظمت مقام معنوی و الهی آن بانوی بزرگوار است.

حسینی‌یمین همچنین با تأکید بر جایگاه مادری و نقش زنان در تربیت نسل‌ها اظهار کرد: اسلام برای نقش مادری، تربیت فرزند و مسئولیت‌های خانوادگی ارزش و منزلتی ویژه قائل است و این جایگاه را نباید در محاسبات مادی و نگاه‌های صرفاً اقتصادی خلاصه کرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود، حجاب را از مؤلفه‌های مهم حفظ کرامت و هویت زن دانست و گفت: حجاب در نگاه اسلامی، عاملی برای جلوگیری از تبدیل شدن زن به کالا و همچنین پاسداشت هویت مستقل زنانه است؛ زن در اسلام برای برخورداری از هویت و ارزش، نیازی به شبیه شدن به مرد ندارد، بلکه دارای شخصیت و هویتی مستقل است.

این استاد دانشگاه در پایان با اشاره به ضرورت بازخوانی جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در جامعه امروز، بر معرفی سیره و شخصیت آن حضرت به‌عنوان الگویی برای حفظ کرامت، هویت، معنویت و نقش اجتماعی زنان تأکید کرد.