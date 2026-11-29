گروه استان‌ها - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از افزایش موارد ابتلا به بیماری‌های تنفسی در استان خبر داد و گفت: در هشت روز نخست آذرماه، آمار بستری‌های ناشی از این بیماری‌ها تقریباً دو برابر شده و مجموعه بهداشت و درمان استان در آماده‌باش قرار دارد.

«علی نیکونهاد» معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان ایلام با اشاره به افزایش گردش ویروس‌های تنفسی، به‌ویژه آنفلوانزا، اظهار کرد: بررسی داده‌های نظام مراقبت بیماری‌ها و روندهای اپیدمیولوژیک نشان می‌دهد ایلام هم‌زمان با افزایش فعالیت ویروس‌های تنفسی در کشور، وارد مرحله هشدار شده است.

وی افزود: طی ماه گذشته حدود ۱۲ هزار نفر با علائم سرماخوردگی به مراکز بهداشتی و درمانی استان مراجعه کرده‌اند که ۹۴ نفر از آنان به بیماری شدید تنفسی مبتلا بوده‌اند؛ همچنین در هشت روز نخست آذرماه، موارد بستری ناشی از بیماری‌های تنفسی تقریباً دو برابر مدت مشابه ماه گذشته شده است.

هیچ مورد فوتی نداشتیم

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اشاره به وضعیت فوتی‌های ناشی از بیماری‌های تنفسی در استان تصریح کرد: با وجود افزایش موارد ابتلا و بستری، تاکنون هیچ مورد فوتی ناشی از این بیماری‌ها در گروه‌های سنی مختلف گزارش نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، گفت: اولویت نظام سلامت در شرایط کنونی، پیشگیری از ابتلا و جلوگیری از بروز عوارض و پیامدهای شدید بیماری، به‌ویژه در افراد پرخطر است.

واکسینه شدن رایگان حدود ۶ هزار نفر!

نیکونهاد ادامه داد: در همین راستا، تاکنون حدود ۶ هزار نفر از افراد واجد شرایط، شامل زنان باردار، بیماران دیالیزی، مبتلایان به تالاسمی و کم‌خونی داسی‌شکل، نظامیان، افراد ساکن در اماکن تجمعی، سالمندان مقیم مراکز نگهداری و جانبازان، به‌صورت رایگان علیه آنفلوانزا واکسینه شده‌اند.

وی همچنین از هماهنگی با اداره‌کل آموزش و پرورش برای کنترل زنجیره انتقال بیماری در مدارس خبر داد و افزود: دانش‌آموزانی که علائم بیماری‌های تنفسی دارند، نباید در کلاس‌های درس حضور پیدا کنند و لازم است تا بهبودی کامل در منزل استراحت کنند.

آماده‌باش شبکه درمان در ۱۲ شهرستان استان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام با بیان اینکه شبکه بهداشت و درمان در هر ۱۲ شهرستان استان در آماده‌باش قرار دارد، خاطرنشان کرد: وضعیت بیماری به‌صورت مستمر پایش و با شاخص‌های کشوری مقایسه می‌شود تا در صورت لزوم، اقدامات کنترلی پیش از رسیدن بیماری به اوج اتخاذ شود.

وی از شهروندان خواست با رعایت بهداشت فردی، شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ و هنگام بروز علائم تنفسی، پرهیز از حضور در تجمعات در زمان بیماری و اجتناب از تماس نزدیک با افراد پرخطر، در قطع زنجیره انتقال بیماری مشارکت کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام تأکید کرد: افراد در صورت بروز علائم شدید یا هشداردهنده بیماری باید برای دریافت خدمات درمانی به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.